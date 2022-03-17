В Україні задіяні три чверті батальйонно-тактичних груп Росії, - Пентагон

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, Росія задіяла близько 75% своїх батальйонно-тактичних груп, які беруть участь у бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США Пола Маклірі в Twitter.
"Близько 75% всіх збройних сил Росії спрямовані на бойові дії в Україну", - йдеться в повідомленні.
Чиновник також уточнив, що це 75% від загальної кількості батальйонно-тактичних груп, залучених до повномасштабного вторгнення, а не з числа "всіх військових Росії".
При цьому, за словами Маклірі, це все одно дуже значний відсоток військ.
Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Російська Федерація втратила до 40% підрозділів, які відправила на війну в Україну.
Раніше в Пентагоні заявили, що рух великої російської військової колони на Київ застопорився. Це добре видно по супутниковим знімкам.
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