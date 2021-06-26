В Україні затримуються поїзди через негоду: список
В Україні різко погіршилась погода, злива затопила деякі міста на заході країни, зокрема Львів. Через негоду затримуються поїзди.
Список рейсів, які затримуються через негоду:
- № 4 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
- № 232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 3 години);
- № 58 Ковель - Одеса (затримка склала 3 години);
- № 8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);
- № 16 Рахів - Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
- № 141 Бахмут - Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- № 98 Ковель - Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
- № 243 Київ - Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
- № 146 Ужгород - Львів (затримка склала 50 хвилин);
- № 215 Черкаси - Ужгород (затримка склала 1 годину);
- № 13 Київ - Солотвино (затримка склала 1 годину);
- № 70 Львів - Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
- № 29 Київ - Ужгород (затримка склала 1 годину);
- № 49 Київ - Трускавець (затримка склала 1 годину);
- № 82 Київ - Ужгород (затримка склала 54 хвилини).