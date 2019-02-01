В Україні затримують по 10 хабарників в день, - ГПУ

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За 2 роки отримали вироки понад 2 тис. хабарників

В рамках боротьби з корупцією, в Україні за останні 2 роки отримали вироки понад 2 тисячі хабарників. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні затримують по 10 хабарників в день.

"По сотні в місяць. Після Майдану було багато зроблено. Наприклад, державні закупівлі зберігають Україні мільйони гривень. Все ще залишаються, однак, колосальні дірки. У нас 3,5 держпідприємств, із яких офіційні дві третини не прибуткові. Чому їх не продати? ", - сказав він.

За його словами, велика приватизація є методом знищення великої корупції.

Луценко зазначив, що за 2 роки 22 тисячі хабарників були направлені до суду.

"Вчора ми затримали заступника Печерського РДА за хабарі", - додав він.

Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Окрім того, на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.