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В Україні затримали "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області правоохоронці затримали так званого "злодія в законі", який перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України. Він нелегально потрапив на територію країни та переховувався за допомогою підробних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У травні 2021 року уродженець Південного Кавказу потрапив під санкції РНБО, зокрема, йому заборонили в'їзд в Україну. Однак "злодій в законі" зміг нелегально повернутися у Львівську область. Він планував створити банду з розгалуженими осередками в регіоні, щоб впливати на кримінальне середовище.

"Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) ККУ. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію зв'язку затриманого "злодія в законі" з російськими спецслужбами. Зокрема, чи не планували спецслужби РФ штучне загострення криміногенної обстановки в західних регіонах України для ведення підривної діяльності.

Нагадаємо, раніше кримінального авторитета зі списку РНБО депортували з України до Вірменії.

А в Миколаївській області кримінального авторитета засудили до шести місяців арешту.

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Львівська областьЗлодій в законіСлужба безпеки України