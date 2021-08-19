В Україні затримали іноземців, які продавали на території країни підроблені долари

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання на територію України та збуту підроблених доларів. Ціна фальшивих купюр складала від 50 до 60 відсотків номінальної вартості банкнот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Повідомляється, что вихідці з Азербайджану, Узбекистану, Туреччини та Грузії організували схему ввезення підроблених грошей до України поза митним контролем через окуповану територію АР Крим із Туреччини. Вони створили канал у месенджері, в якому приймали замовлення та листувалися з покупцями фальшивих купюр.
"Підроблені долари доставляли через поштові відділення та передавали під час особистих зустрічей. Плату від покупців отримували на електронні гаманці", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці повідомили, что ціна підроблених доларів складала від 50 до 60 відсотків номінальної вартості банкнот.
"Тобто за фальшиві 100 доларів учасники групи отримували 50-60 справжніх. Загалом планувалася доставка та реалізація в Україні близько 1 мільйона підроблених доларів", - уточнили в прокуратурі.
Під час документування злочинної діяльності проведено декілька оперативних закупок, у ході яких правоохоронці придбали 20,5 тис підроблених доларів.
"Під час чергового збуту 10 тисяч підроблених доларів США сімох учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено про підозру", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, що у Харківській області викрили виготовлення фальшивих документів. Зловмисники продавали українські паспорти, "ДНР"/"ЛНР" та іноземних країн.