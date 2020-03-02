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В Україні затримали двох грузинських "злодіїв у законі"

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 14:40
В Україні затримали двох грузинських "злодіїв у законі"
Фото: затримання грузинських "злодіїв у законі" (npu.gov.ua)

Коба Руставський був затриманий в Дарницькому районі Києва, а Каха Тбіліський - на кордоні з Румунією у Чернівецькій області

У неділю, 1 березня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали на території України двох грузинських "злодіїв у законі" - Кобу Руставського (Коба Шемазашвили) і Каху Тбіліського (Кахабер Орагвелідзе). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, Кобу Руставського затримали в Дарницькому районі Києва, а Каху Тбіліського - на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.

За даними поліції, Коба приїхав у столицю, щоб відновити свої зв'язки й контроль у кримінальному середовищі. З 2016 року він перебуває в міжнародному розшуку за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання злочинного майна. Йому загрожує до 24 років позбавлення волі. Розпочато процедуру екстрадиції до Іспанії.

Фото: затримання грузинських "злодіїв у законі" (npu.gov.ua)

Зазначається, що протягом останнього року Коба ховався в одному з приватних будинків столиці. Під час обшуку там виявили зброю і патрони, а також заготовки для підробки документів.

Другого "злодія в законі" затримали в Путильському районі Чернівецької області під час спроби незаконно перетнути кордон з Румунією. На нього склали адмінпротокол і збираються помістити в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Львівській області учасників організованого угруповання, яких підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах України та за кордоном. До складу угруповання входять представники криміналітету, раніше судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який займався вимаганням грошей і переробкою зброї. Він перебував у міжнародному розшуку протягом шести років.

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