В Україні затримали агента ФСБ "Джигурду": працював над дестабілізацією в країні

У Херсонській області затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації по прізвиську "Джигурда". Він займався дестабілізацією ситуації в Україні і провокував протестні настрої в країні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Агент ФСБ в січні 2021 року отримав грошову винагороду від своїх кураторів.

"Завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого "тарифного майдану". Метою була дискредитація органів державної влади і дестабілізація ситуації в країні. Для цього він організував низку протестних заходів", - повідомили в СБУ.

Фігурант також очолював одну з проросійських партій. Він за вказівкою ФСБ РФ здійснював збір інформації про кризових явищ у соціально-економічній сфері

"За задумом російських спецслужб це повинно було сформувати стійкий протестний потенціал в прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом поширитися і по всій країні", - додали в спецслужбі.

Як зазначили в СБУ, в лютому 2020 року чоловік під час перебування в Сімферополі за завданням російських кураторів провів зустріч з так званим головою Криму Сергієм Аксьоновим.

"Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області по відновленню водопостачання в АРК і розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він повинен був популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Триває розслідування.

Також РБК-Україна писало, що Кропивницького викрили агента ФСБ, який передавав в РФ інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Збройних сил України.