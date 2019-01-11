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ДПСУ після завершення воєнного стану не пропустила в країну більше 800 росіян

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 17:00
ДПСУ після завершення воєнного стану не пропустила в країну більше 800 росіян
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники досі проводять заходи з метою недопущення в країну осіб, які можуть бути причетні до провокаційним діям

Українські прикордонники після закінчення дії воєнного стану не пустили на територію країни понад 800 громадян Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"У період вже після припинення воєнного стану прикордонники продовжують здійснювати посилення заходів щодо перевірки в’їзду іноземців громадян в Україну. Так, з 26 грудня більше 800 громадянам РФ відмовлено в пропуску", - йдеться в повідомленні відомства в п'ятницю.

При перетині кордону іноземцями та особами без громадянства, в тому числі громадянами РФ, вони постійно відокремлюють групи ризику та проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну осіб, які можуть бути причетні до провокаційних дій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко пропонує парламенту оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі терміни для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму військового положення.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 грудня глава держави оголосив, що в Україні зупинено дію правового режиму воєнного стану.

 

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