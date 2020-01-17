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В Україні зросли протестні настрої

Новини » Політика     17.01.2020 - 16:21
В Україні зросли протестні настрої
Фото: протест під офісом президента (РБК-Україна)

Готовність протестувати висловлюють близько половини населення

У грудні 2019 року в акціях соціального протесту готові брати участь 48% дорослих жителів України, що дещо вище у порівнянні з минулим роком (44%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс з 43% в грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року. В останні два роки він зростає (до 44% у 2018 році та 48% у 2019 році.). При цьому це зростання пов'язане в основному зі зростанням готовність взяти участь у виборах.

В Україні зросли протестні настрої

kiis.com.ua

Найбільша кількість людей, як і раніше, готова вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій компанії (34%), збір підписів під колективними відозвами (16%), участь у "санкціонованих" мітингах і демонстраціях (11%).

В Україні зросли протестні настрої

kiis.com.ua

Нагадаємо, питання про те, чи є участь у виборчій кампанії формою протесту або навпаки виконанням громадянського обов'язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним. При цьому КМІС зберігає участь у виборах у переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими, як українськими, так і міжнародними дослідженнями.

КМІС провів опитування з 1 по 12 грудня 2019 року серед 2043 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки 1,4-3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України.

При цьому в грудні 2018 року найпопулярнішими формами протесту були участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними вимогами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%)

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