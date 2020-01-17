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В Украине выросли протестные настроения

Новости » Политика     17.01.2020 - 16:21
В Украине выросли протестные настроения
Фото: протест под офисом президента (РБК-Украина)

Готовность протестовать выражают около половины населения

В декабре 2019 года в акциях социального протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины, что несколько выше по сравнению с прошлым годом (44%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как отмечают социологи, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года. В последние два года он растет (до 44% в 2018 году и 48% в 2019 году.). При этом этот рост связан в основном с ростом готовности принять участие в выборах.

В Украине выросли протестные настроения

kiis.com.ua

Самое большое количество людей по-прежнему готово прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), участие в "санкционированных" митингах и демонстрациях (11%).

В Украине выросли протестные настроения

kiis.com.ua

Напомним, вопрос о том, является ли участие в избирательной кампании формой протеста или наоборот исполнением гражданского долга и лояльным к власти поведением, является дискуссионным. При этом КМИС сохраняет участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими, как украинскими, так и международными исследованиями.

КМИС провел опрос с 1 по 12 декабря 2019 года среди 2043 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки 1,4-3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины.

При этом в декабре 2018 года самыми популярными формами протеста были участие в избирательной кампании (32%), сбор подписей под коллективными требованиями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%)

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