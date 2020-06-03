В Україні зріс показник летальності від COVID-19

В Україні за місяць показник летальності від коронавірусу зріс до 3%. Однак цей показник станом на 30 квітня становив 2,5%.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

При цьому повідомляється, що станом на 3 червня середній показник захворюваності в країні становить 59,3 інфікованих на 100 тисяч населення. При цьому приріст підтверджених випадків захворювання COVID-19 на добу в порівнянні з попереднім днем склав + 3,5%.

При цьому в ЦГЗ відзначили, що летальність - це процент померлих від усієї кількості хворих.

"У цьому випадку летальність вважається за весь період, тому взято загальну кількість підтверджених випадків", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за останню добу в Україні виявили 340 випадків зараження коронавірусом і ще вісім - летальних.

Крім того, з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап ослаблення карантину.