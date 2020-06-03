В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За минулу добу заразились майже 500 осіб

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 483 людей. Загальна кількість інфікованих становить 24 823 осіб.

Такі дані наводить карта РНБО.

Кількість заражених різко зросла після дводенного спаду: 1 червня захворіли 340 осіб, а 2 червня - 328. Крім того, за минулу добу померли ще 8 людей і 362 одужали.

Ситуація в областях

Вінницька обл. - 1050 (657 одужали);

Волинська обл. - 959 (278 одужали);

Дніпропетровська обл. - 950 (267 одужали);

Донецька обл. - 166 (97 одужали);

Житомирська обл. - 780 (472 одужали);

Закарпатська обл. - 1236 (434 одужали);

Запорізька обл. - 463 (258 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1465 (862 одужали);

м. Київ - 3133 (756 одужали);

Київська обл. - 1652 (418 одужали);

Кіровоградська обл. - 523 (403 одужали);

Луганська обл. - 49 (40 одужали);

Львівська обл. - 1830 (457 одужали);

Миколаївська обл. - 295 (182 одужали);

Одеська обл. - 913 (231 одужав);

Полтавська обл. - 272 (253 одужали);

Рівненська обл. - 1873 (993 одужали);

Сумська обл. - 174 (147 одужали);

Тернопільська обл. - 1200 (948 одужали);

Харківська обл. - 1131 (467 одужали);

Херсонська обл. - 179 (161 одужав);

Хмельницька обл. - 469 (259 одужали);

Черкаська обл. - 416 (320 одужали);

Чернівецька обл. - 3442 (1017 одужали);

Чернігівська обл. - 203 (63 одужали).

Антирекорд у Львові

За минулу добу у Львові встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу - 96. Разом з тим, стався спалах у футбольному клубі "Карпати".

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався в місті Слов'янськ Донецької області, карантин на невизначений час посилили.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я говорили, що деякі обмеження в Україні можуть бути продовжені і після завершення п'ятого етапу виходу з карантину 22 червня.

РБК-Україна писало, що 1 червня в Україні почався третій етап послаблення карантину: відновили роботу спортзали, ТРЦ і деякі навчальні заклади, також відновив роботу метрополітен.

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Автор: Анастасия Рокитна