В Україні збільшиться максимальна допомога безробітним

Максимальна допомога по безробіттю збільшиться з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць. Відповідна норма міститься у законі про державний бюджет на 2019 рік.

Згідно з законом, прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте з 2007 грн до 2102 грн. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Як зазначили в Київському міському центрі зайнятості, це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз 8028 грн), з 1 грудня будуть отримувати 8408 грн за місяць (4 прожиткові мінімуми).

У той же час розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться без змін. Цей розмір залежить від стажу і коливається від 610 до 1630 грн.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не опинялися.

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.