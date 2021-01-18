Стало відомо, який обсяг контрабанди наркотиків зупинили митники в 2020

Фото: контрабанда наркотиків ( facebook.com/UkraineCustoms)

У Державній митній службі підбили підсумки роботи за минулий рік. Згідно зі статистикою, кількість героїну, кокаїну і інших шкідливих психотропних речовин, виявлених українськими митниками у 2020 році, суттєво зросла.

Про це йдеться в статті "Контрабанда на мільярди гривень: як українські митники дають бій наркотрафіку" на "Апострофі".

Як наголошується в публікації, тільки за перше півріччя 2020 року були зафіксовані 303 спроби незаконного ввезення-вивезення наркотичних засобів через митний кордон України. А загальна вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку оцінюється більш ніж у 3 млрд грн.

Найбільше таких митних порушень було зафіксовано на Одеській митниці. Так, наприкінці грудня одеські митники на пункті пропуску в Старокозачому вилучили 54 кг кокаїну. Вартість вилученого на "чорному ринку" оцінюється в понад $12 млн.

За словами заступника начальника Одеської митниці Дениса Пудрика, операція проводилася спільно з представниками УСБУ в Одеській області та прикордонниками під процесуальним керівництвом Одеської прокуратури.

"Наркотики перебували в контейнері з бананами, який прибув з Південної Америки і слідував транзитом в Республіку Молдова з подальшим переміщенням в Європу", - повідомив РБК-Україна Денис Пудрик.

Влітку в морському порту "Південний" митники запобігли ще одну спробу незаконного ввезення - на цей раз 112 кг кокаїну, на якому контрабандисти могли заробити майже 500 млн грн.

У жовтні в рамках спецоперації, яка тривала кілька місяців у взаємодії зі співробітниками Одеської митниці, були затримані четверо громадян Ізраїлю, які намагалися переправити з Перу в Україну 120 кг кокаїну в обхід митного контролю в одному з контейнерів. На цей раз наркотики перебували не як зазвичай, в бананах, а були приховані у валах і в дні верстата для холодного згинання металу. На тіньовому ринку товар оцінюється в $40 млн.

Водночас у публікації наголошується, що проблема контрабанди наркотиків вимагає термінового вирішення. Оскільки Україна знаходиться на перехресті кількох міжнародних транзитних маршрутів.

"Під час транзитного перевезення наркотиків певна їх частина залишається в Україні, і таким чином ми перетворюємося з транзитного, в державу, де поширюються і вживають наркотики. Тому в останні роки в Україні спостерігається поширення наркоманії та зростання злочинності, пов'язаної з нею", - йдеться в публікації.

Найчастіше кримінальні справи відкривають за статтею 305 Кримінального Кодексу - контрабанда наркотиків та їх прекурсорів. Однак кількість обвинувальних вироків за відповідною статтею за останні 5 років постійно падає. По статті 201 Кримінального кодексу "Контрабанда" щорічно з 2014 року відкривають 18-23 справи. У судах за рік лише 2-4 з них завершуються покаранням для обвинувачених.

За словами голови Держмитслужби України Павла Рябикіна, методів контролю й боротьби з контрабандою багато. Однак їх треба впроваджувати і використовувати послідовно.

"Це не повинна бути кампанія, коли ми тиждень перевіряємо Львів, а потім тиждень Закарпаття. І про прибуття групи перевіряючих знають ще до того, як вони поїхали", - заявив головний митник України. На його думку, це повинна бути повномасштабна кампанія по всій країні.

Нагадаємо, на початку січня 2021 співробітники Одеської та Галицької митниці в ході спільної операції виявили у Львові рекордну партію героїну - 1,3 тонни, яку громадяни Туреччини намагалися незаконно переправити в Євросоюз. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить колосальну суму - понад 2,3 млрд гривень.

17 січня СБУ спільно з Євроюстом, Європолом та правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини заблокували діяльність потужної міжнародного угруповання, що спеціалізувалася на виробництві та контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин.

За попередніми даними слідства, учасники групи налагодили механізм нелегального виробництва стероїдів для продажу на території ЄС та України. Хімічні сполуки для виготовлення анаболіків вони імпортували з країн Східної Азії.