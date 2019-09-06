В Україні на вихідних буде сонячно

Погода в Україні на вихідних 7-8 вересня очікується сонячна та без істотних опадів. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами синоптика, загалом в Україні передбачається +23+29 градусів, а в неділю на пару градусів ще вище. У західних областях похолодає до +19+23 градусів.

У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, у денні години передбачається +24+27 градусів.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 6 вересня, невеликі дощі можуть пройти лише у Сумській, Полтавській, Житомирській та Дніпропетровській областях, на решті території буде суха та переважно сонячна погода. Вдень середні показники температури повітря коливатимуться від +23 до +27, вночі від +10 до +15. У східних та південних областях температура вдень місцями підніметься до +29.

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність, опадів продовж доби не очікується. Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +25, вночі очікується від +11 до +13 градусів.

Фото: погода на 7-8 вересня

Нагадаємо, за даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягатиме надзвичайного рівня.

Як повідомляє РБК-Україна, українські синоптики прогнозували покращення погоди у більшості областей України у п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що подекуди температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.