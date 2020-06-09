В Україні видали перший кредит під 0%

Перший підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 млн під 0% до кінця березня 2021 року. Підприємець скористався новими умовами державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначили в прес-службі, за перший тиждень літа банки-партнери програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму 32,6 млн грн. За тиждень попит на позики під такі умови склав майже 390 млн грн. Загалом вже видано 605 кредити на суму в 381,05 млн грн.

Загалом учасниками Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" планують стати 19 банків, які за розміром чистих активів складають 80% усієї банківської системи України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня анонсував кредити під 0%.

За його словами, програма "5-7-9%" дозволяє бізнесу рефінансувати свої діючі кредити в дев'яти банках "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.