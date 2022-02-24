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В Україні ввели план цивільного захисту в умовах воєнного стану: що це означає

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів України через широкомасштабного вторгнення Росії ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Документ прийнятий на позачерговому засіданні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

План цивільного захисту прийнято на підставі Указу президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "про введення воєнного стану в Україні". Документ передбачає низку доручень міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у тому числі:

  • ввести в дію свої плани цивільного захисту на особливий період;
  • перевести територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в "Повну готовність".

Обласним державним адміністраціям доручено забезпечити евакуацію населення з районів збройних конфліктів.

У тих регіонах, де немає збройних конфліктів ОДА приймають рішення про евакуацію населення при загрозі або їх виникненні.

Всім органам державної влади доручено забезпечити проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей у разі загрози їх знищення.

Нагадавши, в Україні з'являться військові адміністрації на базі ОДА.

Зазначимо, після вторгнення російських військ на територію України низка міст перейшла в режим комендантської години.

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