В Україні ввели держрегурування цін на бензин та дизельне паливо

Кабмін вніс зміни до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) та бензину (не більше 5 гривень за літр).

При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок і ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки повинен НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство публікуватиме середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 гривень за літр, бензинів - 30,22 гривень за літр.