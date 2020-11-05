В Україні ввели вже понад 43 тисячі лікарняних ліжок для COVID-19, майже 65% зайняті

Фото: медик (РБК-Україна)

В Україні ввели вже 43 032 лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Зайняті вже 64,7% цих ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (93%), Житомирської (81,1%), Рівненській (79,2%), Херсонській (74,4%) і Одеській (73,5%) областях. У Києві зайняті 64,2% таких ліжок. 50% і більше лікарняних ліжок свободи лише в трьох регіонах - Черкаській (43,2%), Кіровоградській (44,1%) і Миколаївській (50%) областях.

За минулу добу в країні ввели ще +1012 ліжок для лікування коронавірусу.

У той же час продовжує збільшуватися показник захворюваності COVID-19 в країні. В середньому цей показник зараз складає 282,5 при нормі в 40. Днем раніше цей показник становив 275,1.

Найгірша ситуація в Чернівецькій області (571,9). Найкраща - в Кіровоградській області (110,6). У Києві цей показник становить 299,3.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що Україна може виділити максимум 52 тисячі лікарняних ліжок для COVID-19.

Нагадаємо, в Україні підтвердили черговий антирекорд по коронавірусу. За минулу добу в країні підтвердили ще 9850 нових випадків.