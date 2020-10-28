У МОЗ пояснили межу в 52 тисячі по ліжках для СOVID-19 в Україні

Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна може виділити в цілому до 52 тисяч ліжок для хворих на COVID-19. Він підкреслив, що у медичної системи є межа.

Про це глава МОЗ сказав у ході брифінгу.

"Максимальна кількість може бути 52 тисячі. Чим обумовлена ця максимальна кількість? Наша медична система не гумова, у неї є межа, як за кількістю ліжок... так і у зв'язку з тим, що у нас обмежена кількість наших медичних працівників, фахівці... яких не можна просто взяти його з вулиці і поставити біля ліжка хворого", - заявив він.

Степанов підкреслив, що впевнений в українських лікарях, проте їм потрібна допомога населення, щоб зупинити кількість хворих, що збільшується щодня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я перепрофільовує по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить надавати медичну допомогу хворим COVID-19, які мають також інші захворювання.

Як писало РБК-Україна, в Україні ліжка для лікування коронавірусу зайняті на 65%. При цьому немає жодного регіону, де такі ліжка зайняті менш ніж на 50%.