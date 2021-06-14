В Україні введуть міжнародну сертифікацію навичок володіння комп’ютером

"ICDL - це сертифікація, що дозволяє людям засвідчити свої навички роботи з комп'ютером за міжнародним стандартом. ЮНЕСКО виділяє ICDL як приклад міжнародної рамки компетенцій. Сертифікація ICDL доступна в понад 100 країнах", - сказано у повідомленні.

Вказано, що ця мережа включає понад 20 тисяч тестових центрів, що забезпечує більше 70 млн сертифікаційних тестів для 16 млн людей у всьому світі.

"Сертифікація містить теоретичні та практичні завдання. Наприклад, при складанні тесту можливі такі завдання, як забронювати онлайн столик у ресторані або скопіювати речення із будь-якого сайту про науку, створити і відправити лист електронною поштою", - вказано у повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що ICDL сертифікат потрібен:

у разі вступу до вишів у багатьох країнах,

при працевлаштуванні до приватних компаній,

для навчання та сертифікації цифрових навичок державних службовців.

"Україна є учасником програми ECDL/ICDL з 2003 року. В Україні діє мережа тестових центрів, в яких можна пройти сертифікацію. Міністерство цифрової трансформації підтримує ініціативу та підписало меморандум з Українською асоціацією фахівців інформаційних технологій, що є представником ICDL в Україні", - сказано у повідомленні.

Буде створена цифрова навчальна система з 22 навчальних модулів, які охоплюють усі необхідні цифрові компетентності згідно з європейським баченням.

Тестування та сертифікації за стандартом ICDL проводитимуть для різних верств населення.

Вказано, що матеріали за модулем "Український цифровий громадянин" будуть доступні безкоштовно.

Тренувальне онлайн-тестування за цим модулем буде імплементовано на порталі "Дія.Цифрова освіта".