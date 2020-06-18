Рада схвалила відповідний законопроект за основу
В Україні запровадять індексацію розміру аліментів. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3112.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За проект проголосували 246 парламентарів.
Законопроект пропонує зміни до статті 71 закону "Про виконавче провадження". Передбачається покласти на виконавця обов’язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.
Підкреслимо, норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена у статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років. У 2016 році її закріпили також і у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".
Однак на цей час дана норма не має механізму реалізації.
"Відсутність механізму її реалізації у законі "Про виконавче провадження" призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно у судовому порядку", - зазначають у парламенті.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України заявило, що у 2020 році у зв’язку із новим розміром прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів.
Як писало РБК-Україна, у базах даних прикордонників на початок цього року було близько 120 тисяч осіб, яким виконавчі служби обмежили виїзд за межі України через несплату аліментів.
Автор: Юлия Струк