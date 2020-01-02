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За несплату аліментів виїзд за кордон заборонили 120 тисячам українців

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 14:49
За несплату аліментів виїзд за кордон заборонили 120 тисячам українців
Фото: паспортний контроль (dpsu.gov.ua)

До чорного списку громадян вносять виконавчі служби

У базах даних прикордонників на початок 2020 перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як зазначали в ДПСУ, наявність у базі неплатників аліментів може стати перешкодою виїзду за кордон.

"Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають обмежень у виїзді за межі України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські туристи витратили за січень-вересень 2019 року 6,545 млрд доларів за кордоном, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. За даними НБУ, українські туристи витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

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