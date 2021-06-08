В Україні другий день поспіль грозові дощі по всій країні

Погода в Україні другий день поспіль лишається дощовою. В усіх областях йдуть грозові дощі.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні не буде ні одного регіону в Україні, в якому б було сухо - дощі йтимуть скрізь.

У західних областях сьогодні вдень очікується +22+25, а вночі +11+14. На півночі країни вдень +21+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах вдень +21+23, а вночі +12+15.

У східних областях вдень буде +21+24, а вночі +11+14. На півдні вдень +23+25, а вночі +12+14.

Прогноз у Києві

У Києві також сьогодні грозові дощі. Вдень +21+23, а вночі +13+15.