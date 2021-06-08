В Україні другий день поспіль грозові дощі по всій країні
Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні другий день поспіль лишається дощовою. В усіх областях йдуть грозові дощі.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні не буде ні одного регіону в Україні, в якому б було сухо - дощі йтимуть скрізь.
У західних областях сьогодні вдень очікується +22+25, а вночі +11+14. На півночі країни вдень +21+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах вдень +21+23, а вночі +12+15.
У східних областях вдень буде +21+24, а вночі +11+14. На півдні вдень +23+25, а вночі +12+14.
Прогноз у Києві
У Києві також сьогодні грозові дощі. Вдень +21+23, а вночі +13+15.
Нагадаємо, рятувальники нагадали українцям, як слід себе поводити під час такої погоди.
Зазначимо, минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста.