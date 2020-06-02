В Україні другий день поспіль фіксують спад нових випадків COVID-19

Станом на 2 червня в Україні зафіксували 24 340 випадків коронавірусу. За минулу добу заразились 328 людей.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони щодо поширення COVID-19.

Разом з тим, за минулу добу померли 9 людей і 388 одужали від COVID-19.

Коронавірус у Києві

Мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що в столиці за минулу добу заразились 28 людей, з них 5 медиків. Одужали за добу 64 людини. Загалом в Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

За минулу добу захворіли:

11 жінок віком від 21 до 63 років,

5 чоловікiв від 29 до 80 років,

2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

Ситуація в областях

Вінницька обл. - 1029 (619 одужали);

Волинська обл. - 942 (264 одужали);

Дніпропетровська обл. - 943 (266 одужали);

Донецька обл. - 164 (94 одужали);

Житомирська обл. - 776 (443 одужали);

Закарпатська обл. - 1216 (410 одужали);

Запорізька обл. - 450 (253 одужали);

Івано-Франківська обл . - 1442 (843 одужали);

. - 1442 (843 одужали); Київська обл . - 1623 (399 одужали);

. - 1623 (399 одужали); Кіровоградська обл. - 516 (403 одужали);

Луганська обл. -47 (40 одужали);

Львівська обл . - 1734 (438 одужали);

. - 1734 (438 одужали); Миколаївська обл. - 294 (173 одужали);

Одеська обл. - 896 (225 одужали);

Полтавська обл. - 271 (249 одужали);

Рівненська обл . - 1823 (960 одужали);

. - 1823 (960 одужали); Сумська обл. - 173 (147 одужали);

Тернопільська обл. - 1180 (921 одужав);

Харківська обл. - 1105 (448 одужали);

Херсонська обл. - 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. - 458 (245 одужали);

Черкаська обл. - 411 (316 одужали);

Чернівецька обл . - 3410 (980 одужали);

. - 3410 (980 одужали); Чернігівська обл. - 188 (63 одужали).

Раніше повідомлялось, що у Києві новий спалах коронавірусу, жіночий монастир відправили на карантин.

Нагадаємо, лікар-анестезіолог міської лікарні №1 у Чернівцях Анна Рибарчук повторно заразилася на коронавірус.