В Україні другий день поспіль фіксують спад нових випадків COVID-19

Станом на 2 червня в Україні зафіксували 24 340 випадків коронавірусу. За минулу добу заразились 328 людей.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони щодо поширення COVID-19.
Разом з тим, за минулу добу померли 9 людей і 388 одужали від COVID-19.
Коронавірус у Києві
Мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що в столиці за минулу добу заразились 28 людей, з них 5 медиків. Одужали за добу 64 людини. Загалом в Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли:
- 11 жінок віком від 21 до 63 років,
- 5 чоловікiв від 29 до 80 років,
- 2 дівчинки, яким 2 та 5 років.
Ситуація в областях
- Вінницька обл. - 1029 (619 одужали);
- Волинська обл. - 942 (264 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 943 (266 одужали);
- Донецька обл. - 164 (94 одужали);
- Житомирська обл. - 776 (443 одужали);
- Закарпатська обл. - 1216 (410 одужали);
- Запорізька обл. - 450 (253 одужали);
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Івано-Франківська обл. - 1442 (843 одужали);
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Київська обл. - 1623 (399 одужали);
- Кіровоградська обл. - 516 (403 одужали);
- Луганська обл. -47 (40 одужали);
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Львівська обл. - 1734 (438 одужали);
- Миколаївська обл. - 294 (173 одужали);
- Одеська обл. - 896 (225 одужали);
- Полтавська обл. - 271 (249 одужали);
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Рівненська обл. - 1823 (960 одужали);
- Сумська обл. - 173 (147 одужали);
- Тернопільська обл. - 1180 (921 одужав);
- Харківська обл. - 1105 (448 одужали);
- Херсонська обл. - 178 (161 одужав);
- Хмельницька обл. - 458 (245 одужали);
- Черкаська обл. - 411 (316 одужали);
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Чернівецька обл. - 3410 (980 одужали);
- Чернігівська обл. - 188 (63 одужали).
Раніше повідомлялось, що у Києві новий спалах коронавірусу, жіночий монастир відправили на карантин.
Нагадаємо, лікар-анестезіолог міської лікарні №1 у Чернівцях Анна Рибарчук повторно заразилася на коронавірус.