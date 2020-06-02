В Украине второй день подряд фиксируют спад новых случаев COVID-19

По состоянию на 2 июня в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 328 человек.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения COVID-19.

Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 9 человек и 388 выздоровели от COVID-19.

Коронавирус в Киеве

Мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале сообщил, что в столице за прошедшие сутки заразились 28 человек, из них 5 медиков. Выздоровели за сутки 64 человек. Всего в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет,

5 мужчин от 29 до 80 лет,

2 девочки, которым 2 и 5 лет.

Ситуация в областях

Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели)

Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)

Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)

Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1216 (410 выздоровели)

Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская обл . - 1442 (843 выздоровели)

. - 1442 (843 выздоровели) Киевская обл . - 1623 (399 выздоровели)

. - 1623 (399 выздоровели) Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)

Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)

Львовская обл . - 1734 (438 выздоровели)

. - 1734 (438 выздоровели) Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)

Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)

Ровенская обл . - 1823 (960 выздоровели)

. - 1823 (960 выздоровели) Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел)

Харьковская обл. - 1105 (448 выздоровели)

Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)

Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)

Черновицкая обл . - 3410 (980 выздоровели)

. - 3410 (980 выздоровели) Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели).

Ранее сообщалось, что в Киеве новая вспышка коронавируса, женский монастырь отправили на карантин.

Напомним, врач-анестезиолог городской больницы №1 в Черновцах Анна Рибарчук повторно заразилась коронавирусом.