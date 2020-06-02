В Украине второй день подряд фиксируют спад новых случаев COVID-19

По состоянию на 2 июня в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 328 человек.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения COVID-19.
Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 9 человек и 388 выздоровели от COVID-19.
Коронавирус в Киеве
Мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале сообщил, что в столице за прошедшие сутки заразились 28 человек, из них 5 медиков. Выздоровели за сутки 64 человек. Всего в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
- 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет,
- 5 мужчин от 29 до 80 лет,
- 2 девочки, которым 2 и 5 лет.
Ситуация в областях
- Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели)
- Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)
- Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)
- Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1216 (410 выздоровели)
- Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)
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Ивано-Франковская обл. - 1442 (843 выздоровели)
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Киевская обл. - 1623 (399 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)
- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
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Львовская обл. - 1734 (438 выздоровели)
- Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)
- Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
- Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)
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Ровенская обл. - 1823 (960 выздоровели)
- Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел)
- Харьковская обл. - 1105 (448 выздоровели)
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)
- Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)
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Черновицкая обл. - 3410 (980 выздоровели)
- Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели).
Ранее сообщалось, что в Киеве новая вспышка коронавируса, женский монастырь отправили на карантин.
Напомним, врач-анестезиолог городской больницы №1 в Черновцах Анна Рибарчук повторно заразилась коронавирусом.