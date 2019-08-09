В Україні набере чинності конвенція про запобігання виведенню коштів в офшори

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Україна стане 31-ю країною, де буде діяти Конвенція MLI

Багатостороння конвенція про виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази і виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI), набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, Україна стане 31-ю країною, де Конвенція MLI почне застосовуватись.

За даними прес-служби, документи про ратифікацію Конвенції MLI в Україні були передані до депозитарію OECD.

Як нагадали у Мінфіні, Конвенція MLI - це важливий крок для протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.

"Завдяки конвенції Україна зможе внести необхідні зміни до більшості міжнародних договорів про подвійне оподаткування між Україною та іншими державами. Це дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2018 року у Великій Британії на той момент виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument).

Підкреслимо, в Мінфіні пояснили, що через прогалини та неузгодженості в національному і міжнародному податковому законодавстві компанії зменшують або уникають зобов'язань по сплаті податку на прибуток, через що Україна втрачає надходження до бюджету.