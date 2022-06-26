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Україні все ще необхідне постачання радянського озброєння, - Білий дім

Фото: РСЗВ БМ-21 "Град" (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Україні все ще необхідні поставки радянського озброєння з огляду на те, що в Збройних силах присутня достатня кількість такої техніки, і вона добре знайома українським військовим.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Радбезу США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг у Мюнхені.

"У перші тижні війни союзниками був обраний значний і, я думаю, правильний акцент на тому, щоб Україна отримувала Системи озброєння, на яких вони були навчені, знали, як їх використовувати, вже мали їх на озброєнні — колишні радянські зразки. В їх постачанні все ще є необхідність", - зазначив Кірбі.

Він також підкреслив, що зараз у бойових діях на сході України також важлива сучасна далекобійна артилерія, яку вже отримують ЗСУ. Для освоєння нових зразків військової техніки частина бойових підрозділів відправляється на навчання в інші країни.

Нагадавши, в Україну вже прибули американські ракетні системи HIMARS. Крім того, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

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