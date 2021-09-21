В Україні вперше пересадили серце 13-річному підлітку
Фото: в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині (facebook.com/moz.ukr)
В Україні вперше пересадили серце 13-річному підлітку. Трансплантацію провела бригада лікарів з Києва, Львова та Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Інституту серця Бориса Тодурова.
"Вперше в Україні. Трансплантація серця дитині 13 років", - написав він.
За його словами, операція пройшла у Львівській лікарні швидкої допомоги. Її провела команда київських, львівських та польських лікарів. "Завдяки Олегу Самчуку і його дружній команді це стало можливим в нашій країні", - додав медик.
Нагадаємо, на початку серпня лікарі третьої Черкаської міської лікарні швидкої допомоги вперше провели операцію з вилучення серця, нирок і печінки від одного донора для їх подальшої пересадки кільком пацієнтам.