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Російські війська на кордоні: скільки українців вважають загрозу вторгнення реальною

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Україна, Середа 02 лютого 2022 13:57
Російські війська на кордоні: скільки українців вважають загрозу вторгнення реальною Фото: майже половина українців готові взятися за зброю у разі вторгнення Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці січня 44,9% українців сприймають накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення взимку-навесні 2022 року. Вважають, що вторгнення найближчим часом не буде, 43,7% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Російські війська на кордоні: скільки українців вважають загрозу вторгнення реальною

Відповідаючи на запитання: "Чи готові ви захищати Україну зі зброєю в руках?", 44,9% респондентів відповідають, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) - що вважають це справою військових і не будуть втручатися.

Російські війська на кордоні: скільки українців вважають загрозу вторгнення реальною

Серед опитаних чоловіків відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, 61,3%, серед жінок - 31,6%. Серед чоловічого населення Західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, Центрального регіону - 59,7%, Півдня країни - 48,4%, Східного регіону - 58,0%. Найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років (76,2%).

Серед представників електорату провідних політичних сил найчастіше висловлюють готовність захищати країну виборці партій "Європейська солідарність" (61,6%) та "Слуга народу" (56,8%), найрідше - виборці партії "Опозиційна платформа - За життя" (22,4%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року серед 1206 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.

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