В Україні відновлюють особистий прийом громадян у центрах зайнятості

В Україні центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян. Служба зайнятості повертається до звичного режиму роботи.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості. Обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил", - вказано у повідомленні.

Уточнюється, що мова йде про всі центри зайнятості та філії, розміщені у зеленій зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки.

"Такі окремі території, станом на 5 серпня, мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області", - нагадують у Кабміні.

Зазначається, що протягом 12 березня - 31 липня 2020 року роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян.

Нагадаємо, станом на 3 серпня статус безробітного мали 506 тисяч українців, а допомогу по безробіттю отримують 426 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна, за даними Держстату, у I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2020 року в Україні максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс до 8788 грн в місяць.