В Україні відновлюють рух ще 14 приміських поїздів: список

Частина потягів вже відновила свій рух з 7 серпня
"Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць. Обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.
Про це повідомляє прес-служба залізниці.
На Південній залізниці відновлюють курсування такі поїзди:
№6677 Харків-Пасажирський - Зачепилівка;
№6678 Зачепилівка - Харків-Пасажирський.
На Одеській залізниці з 7 серпня відновлять рух:
№6632 Гайворон - Вінниця (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях);
№6631 Вінниця - Гайворон (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях).
З 10 серпня відновлюють рух такі потяги:
№6704 Херсон - Снігурівка;
№6703 Снігурівка - Херсон.
На Донецькій залізниці з 10 серпня відновлюють курсування:
№6502 Попасна - Сіверськ;
№6501 Сіверськ - Попасна;
№6504 Попасна - Сіверськ;
№6503 Сіверськ - Попасна;
№6955 Волноваха - Комиш-Зоря;
№6956 Комиш-Зоря - Волноваха;
№6957 Волноваха - Комиш-Зоря;
№6958 Комиш-Зоря - Волноваха.
Нагадаємо, УЗ підготувала комплексну програму підвищення безпеки в поїздах і викорінення криміногенних проявів і протиправних дій.
Зазначимо, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко назвав умови, за яких поліція може патрулювати поїзда в Україні.