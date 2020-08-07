В Україні відновлюють рух ще 14 приміських поїздів: список

"Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць. Обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

На Південній залізниці відновлюють курсування такі поїзди:

№6677 Харків-Пасажирський - Зачепилівка;

№6678 Зачепилівка - Харків-Пасажирський.

На Одеській залізниці з 7 серпня відновлять рух:

№6632 Гайворон - Вінниця (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях);

№6631 Вінниця - Гайворон (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях).

З 10 серпня відновлюють рух такі потяги:

№6704 Херсон - Снігурівка;

№6703 Снігурівка - Херсон.

На Донецькій залізниці з 10 серпня відновлюють курсування:

№6502 Попасна - Сіверськ;

№6501 Сіверськ - Попасна;

№6504 Попасна - Сіверськ;

№6503 Сіверськ - Попасна;

№6955 Волноваха - Комиш-Зоря;

№6956 Комиш-Зоря - Волноваха;

№6957 Волноваха - Комиш-Зоря;

№6958 Комиш-Зоря - Волноваха.

Нагадаємо, УЗ підготувала комплексну програму підвищення безпеки в поїздах і викорінення криміногенних проявів і протиправних дій.

Зазначимо, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко назвав умови, за яких поліція може патрулювати поїзда в Україні.