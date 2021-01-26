ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні відновилося навчання в школах. МОЗ дав рекомендації учням

Київ, Вівторок 26 січня 2021 11:47
В Україні відновилося навчання в школах. МОЗ дав рекомендації учням
Фото: учні в школах (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з понеділка, 25 січня, відновилося очне навчання в школах. У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації учням у зв'язку з можливими спалахами грипу та коронавірусу.

Відповідні рекомендації оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Він закликав не розслаблятися після відновлення навчання і не нехтувати дотриманням санітарних норм.

"Нагадайте дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях і дотримання фізичного дистанціювання за межами класу", - написав Ляшко.

Санлікар наголосив, що знову можуть ввести заборону на відвідування шкіл в таких випадках:

  • якщо на самоізоляції будуть перебувати більш ніж половина учнів або персоналу навчального закладу;
  • якщо буде перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та грипоподібні захворювання.

"Ми повинні пам'ятати, що початок лютого - це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи", - додав Ляшко.

За його словами, зараз показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення, що на 31,45% менше епідпорогу.

Також у МОЗ дали рекомендації, як попередити зараження грипом:

  • уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
  • обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрюйте приміщення;
  • часто мийте руки з милом;
  • не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
  • уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
  • якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

Також повідомлялося, що експерти прогнозують більш важкий період з коронавірусу в Україні з лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнишколаКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся