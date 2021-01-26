В Україні відновилося навчання в школах. МОЗ дав рекомендації учням

Фото: учні в школах (Уніан)

В Україні з понеділка, 25 січня, відновилося очне навчання в школах. У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації учням у зв'язку з можливими спалахами грипу та коронавірусу.

Відповідні рекомендації оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Він закликав не розслаблятися після відновлення навчання і не нехтувати дотриманням санітарних норм.

"Нагадайте дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях і дотримання фізичного дистанціювання за межами класу", - написав Ляшко.

Санлікар наголосив, що знову можуть ввести заборону на відвідування шкіл в таких випадках:

якщо на самоізоляції будуть перебувати більш ніж половина учнів або персоналу навчального закладу;

якщо буде перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та грипоподібні захворювання.

"Ми повинні пам'ятати, що початок лютого - це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи", - додав Ляшко.

За його словами, зараз показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення, що на 31,45% менше епідпорогу.

Також у МОЗ дали рекомендації, як попередити зараження грипом:

уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

обмежте відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрюйте приміщення;

часто мийте руки з милом;

не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;

прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

Також повідомлялося, що експерти прогнозують більш важкий період з коронавірусу в Україні з лютого.