В Україні відновилося навчання в школах. МОЗ дав рекомендації учням

В Україні з понеділка, 25 січня, відновилося очне навчання в школах. У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації учням у зв'язку з можливими спалахами грипу та коронавірусу.
Відповідні рекомендації оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.
Він закликав не розслаблятися після відновлення навчання і не нехтувати дотриманням санітарних норм.
"Нагадайте дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях і дотримання фізичного дистанціювання за межами класу", - написав Ляшко.
Санлікар наголосив, що знову можуть ввести заборону на відвідування шкіл в таких випадках:
"Ми повинні пам'ятати, що початок лютого - це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи", - додав Ляшко.
За його словами, зараз показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення, що на 31,45% менше епідпорогу.
Також у МОЗ дали рекомендації, як попередити зараження грипом:
Раніше РБК-Україна писало, що в Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ.
Також повідомлялося, що експерти прогнозують більш важкий період з коронавірусу в Україні з лютого.