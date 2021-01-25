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"Більше 11 тисяч хворих": у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ

Київ, Понеділок 25 січня 2021 15:56
"Більше 11 тисяч хворих": у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ
Фото: людина з застудою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві за минулий тиждень зареєстровано понад 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Проте в столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 49,8%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 11 154 осіб. Їх них 8 467 дорослих та 2 687 дітей.

У структурі захворюваності діти становлять 24,1%, а на попередньому тижні - 27,2%. Серед школярів захворюваність знизилася на 10,8% - зареєстровано 1 148 випадків.

В лікарні були доставлені 385 осіб, з них 30 - діти.

Нагадаємо, у період з 11 по 17 січня у Києві різко зросла захворюваність на грип. Грип та ГРВІ захворіли майже 3 тисячі дітей, половина з них - школярі.

Раніше повідомлялося, що академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко розповів, що нинішній коронавірус є більш небезпечним ніж сезонний грип.

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