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Мін’юст планує за місяць відновити реєстрацію купівлі-продажу нерухомості

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 16:16
Мін’юст планує за місяць відновити реєстрацію купівлі-продажу нерухомості Фото: Реєстрація купівлі-продажу нерухомості відновиться протягом місяця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Робота реєстру речових прав на нерухоме майно в Україні зараз обмежена. Реєстрація купівлі-продажу нерухомості відновиться протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, робота реєстру обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: "коли ставиться кілька "прокладок" (фірм-посередників), миттєво за один вечір майно продається декілька разів і потім його не повернеш".

"Ми будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, - він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків добросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути", - сказав він.

За його словами, мета полягає в тому, щоб "протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період - на територіях, де бойові дії не ведуться".

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Міністерство юстиції України
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