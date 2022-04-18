Мін’юст планує за місяць відновити реєстрацію купівлі-продажу нерухомості

За його словами, робота реєстру обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: "коли ставиться кілька "прокладок" (фірм-посередників), миттєво за один вечір майно продається декілька разів і потім його не повернеш".

"Ми будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, - він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків добросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути", - сказав він.

За його словами, мета полягає в тому, щоб "протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період - на територіях, де бойові дії не ведуться".