ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ріст захворювань: за добу в Україні 547 нових COVID-випадків

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 08:21
Ріст захворювань: за добу в Україні 547 нових COVID-випадків Фото: в Україні зростає кількість хворих на ковід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні продовжує зростати кількість випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу зафіксовано 547 нових хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Всього за добу госпіталізовано 409 осіб, одужало – 797. Крім того, по Україні зафіксовано 25 летальних випадків.

Загалом 13 липня зробили понад 45 тисяч тестів різними методами.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

Нагадаємо, згідно з прогнозом вчених, в Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі