В Україні війна, а не заморожений конфлікт, - Порошенко

За словами Порошенка, від початку бойових дій на Донбасі загинули понад 2 тис. військових

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине продолжается война, а не замороженный конфликт. Такое заявление Порошенко сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, за период боевых действий на Донбассе погибли более двух тысяч украинских военных.

"У нас не замороженный конфликт, у нас война. В течение суток я потерял одного украинского солдата, и трое были ранены. За всю операцию погибли 2945 военных. Когда мы получили Javelin, мы получили уменьшение обстрелов танками", - заявил он.

Также Порошенко заявил, что Украина имеет поддержку Соединенных Штатов в борьбе за свободу и демократию.

"Мы имеем большую поддержку народа США нашей борьбы за свободу и битвы за демократию. Мы имеем общую поддержку всего Конгресса. Мы имеем поддержку американской администрации", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украины не станет, если она прекратит применять на Донбассе оружие в ответ на российскую агрессию. Также президент назвал российскую агрессию в Керченском проливе "совершенно новой реальностью".

Добавим, Порошенко назвал НАТО единственной эффективной гарантией безопасности Украины.