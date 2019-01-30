В Україні запровадять електронну послугу е-малятко

Всього в 2019 році очікується до 50 нових електронних послуг від уряду

Кабинет министров Украины внедрит электронную услугу е-малыш. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня правительство уже внедрило 118 электронных услуг. Кроме того, в этом году могут добавиться еще около 50.

"Правительство внедрит электронную услугу е-малыш. Семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка, пособие, другие документы в режиме онлайн. Наша главная цель - помочь родителям, чтобы украинцев было больше", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман назвал расширение спектра электронных услуг одним из приоритетов правительства на 2019 год.

Отметим, в ноябре 2018 года в Украине заработал новый способ идентификации MobileID. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, нужно обратиться к мобильному оператору и оформить с помощью паспорта и идентификационного кода SIM-карту нового поколения, на которую будет записана индивидуальная цифровая подпись.