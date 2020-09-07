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В Україні вагу вантажівок контролюватимуть цілодобово

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 7 вересня, Кабінет міністрів постановив вести цілодобовий ваговий контроль транспортних засобів. Таке розпорядження було ухвалено для того, щоб запобігти руйнуванню доріг в Україні.

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Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ваговий контроль вантажівок відповідно з розпорядженням "Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг" здійснюватиме "Укртрансбезпека" разом з Національною поліцією, СБУ, ДФС, "Укравтодором" та місцевими органами виконавчої влади.

"Окрім спільних заходів габаритно-вагового контролю, передбачено закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю", - написав Мокан.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вимагав терміново організувати зважування фур на дорогах.

Також РБК-Україна писало, що часто перевантажені фури виявляють в Київській, Одеській та Херсонській областях.

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