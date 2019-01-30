Уряд скорочує норми споживання газу

Гройсман уточнив, що норма складе 3,29 кубометра газу на людину

Кабинет министров Украины возвращает норму потребления газа на отметку в 3,3 кубометра. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в правительстве видят возмущение украинцев, которые получают платежки за газ с завышенными нормами потребления.

"Это произошло вследствие того, что решение правительства, которое делало объективными объемы потребления, было отменено судом. Мы будем бороться, чтобы отстаивать правоту…Наше взвешенное решение о 3,3 кубометра на человека в месяц было отменено решением суда. Люди получили завышенные в три раза платежки. Мы принимаем новое решение и устанавливаем новую норму - 3,29 кубометров", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в декабре "Нафтогаз" сообщил, что Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. В частности, нормы вернули к отметке 3 кубометра на человека.

Однако позже "Нафтогаз" опроверг свое сообщение о сокращении норм потребления газа. Таким образом, продолжало действовать постановление Кабмина № 619 в редакции до 1 октября 2014, согласно которому норма потребления при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения составляла 9,8 кубометров.