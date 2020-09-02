В Україні удвічі підвищать надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства

Особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать удвічі. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №2031.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Надбавки на догляд підвищаться наступним чином:
Окрім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.
Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:
А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:
Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію він вводиться з 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років; ВР схвалила відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.
Як писало РБК-Україна, у січні в Кабінеті міністрів анонсували, що в поточному році буде рости розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.