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В Україні вакцинували від COVID-19 ще майже 123 тисячі людей за добу

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П'ятниця 17 вересня 2021 08:37
В Україні вакцинували від COVID-19 ще майже 123 тисячі людей за добу Фото: в Україні вакцинували від коронавіруса ще 123 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 16 вересня, в Україні вакцинували від коронавірусу ще 122 906 людей. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані - 50 705 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Протягом доби працювали:

  • 833 мобільні бригади,
  • 2 884 пункти щеплення;
  • 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей:

  • 6 169 884 людини отримали одну дозу
  • 5 059 771 людина повністю імунізована та отримала дві дози.

Загалом проведено 11 229 655 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу.

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