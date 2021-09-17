В Україні вакцинували від COVID-19 ще майже 123 тисячі людей за добу
Фото: в Україні вакцинували від коронавіруса ще 123 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби, 16 вересня, в Україні вакцинували від коронавірусу ще 122 906 людей. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані - 50 705 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 833 мобільні бригади,
- 2 884 пункти щеплення;
- 316 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей:
- 6 169 884 людини отримали одну дозу
- 5 059 771 людина повністю імунізована та отримала дві дози.
Загалом проведено 11 229 655 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу.