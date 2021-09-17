В Украине вакцинировали от COVID-19 еще почти 123 тысячи человек за сутки
Фото: в Украине вакцинировали от коронавируса еще 123 тысячи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки, 16 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса еще 122 906 человек. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные - 50 705 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
В течение суток работали:
- 833 мобильные бригады,
- 2 884 пункта прививки;
- 316 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 169 886 человек:
- 6 169 884 человека получили одну дозу
- 5 059 771 человек полностью иммунизирован и получил две дозы.
Всего проведено 11 229 655 прививок.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 6624 новых случаев коронавируса.