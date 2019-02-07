В Україні посилили умови призначення субсидій

Субсидії не будуть призначати при заборгованості по оплаті послуг ЖКГ більше одного місяця

В Украине ужесточили условия назначения субсидий, сократив до одного месяца допустимый максимальный срок задолженности по оплате услуг ЖКХ. Соответствующие правительственные документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, вчерашним решением о начале выплат субсидий в наличной форме с марта 2019 года Кабинет министров также ужесточил условия их назначения. В частности, субсидию не будут назначать, если подразделение соцзащиты получит данные о том, что получатель просрочил более чем на месяц оплату услуг ЖКХ, если задолженность превышает 340 гривен. Ранее действовала норма о допустимой просрочке не более двух месяцев.

В то же время подчеркивается, что данная норма не будет применяться при назначении субсидий на следующий период, если Минсоцполитики не обеспечило их финансирование.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, вчера Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.

Президент Петр Порошенко уточнил, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта.