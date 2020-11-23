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В Україні збільшується число хворих COVID-19, які потребують госпіталізації

Україна, Понеділок 23 листопада 2020 10:40
В Україні збільшується число хворих COVID-19, які потребують госпіталізації
Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні зростає кількість людей, яких госпіталізували з COVID-19. За минулий тиждень було госпіталізовано 10 тис. 597 осіб проти 9 653 на позаминулому тижні.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ заявив, що за тиждень у країні зафіксували рівно 90 тисяч випадків підтвердженого захворювання.

"Це майже на 14 тис. більше, ніж за позаминулий тиждень, коли було 76 тис. 221 випадок відповідно. Також у нас збільшилася кількість людей, які були госпіталізовані. За минулий тиждень було госпіталізовано 10 тис. 597 осіб проти 9 653 осіб на позаминулому тижні", - розповів міністр.

Він констатував, що в деяких регіонах є проблеми із заповненістю ліжок у лікарнях, оскільки там напружена ситуація.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в Україні можуть збільшити число ліжок для інфікованих коронавірусів до 90 тисяч. Це майже половина із загальної кількості.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що ситуація з числом ліжок для заражених коронавірусів в країні контрольована. У міністерства є розуміння щодо збільшення числа ліжок для хворих COVID-19.

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Новини України Суспільство КоронавірусгоспитализацияМаксим Степанов

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