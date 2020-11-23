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В Украине увеличивается число больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации

Украина, Понедельник 23 ноября 2020 10:40
В Украине увеличивается число больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации
Фото: больница (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 тыс. 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что за неделю в стране зафиксировали ровно 90 тысяч случаев подтвержденного заболевания.

"Это почти на 14 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тыс. 221 случай соответственно. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 тыс. 597 человек против 9 653 человек на позапрошлой неделе", - рассказал министр.

Он констатировал, что в некоторых регионах есть проблемы с заполненностью коек в больницах, поскольку там напряженная ситуация.

Напомним, Степанов заявил, что в Украине могут увеличить число коек для инфицированных коронавирусом до 90 тысяч. Это почти половина из общего количества.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заверили, что ситуация с числом кроватей для зараженных коронавирусом в стране контролируемая. У министерства есть понимание относительно увеличения числа коек для больных COVID-19.

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Новости Украины Общество КоронавирусгоспитализацияМаксим Степанов

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