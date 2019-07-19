В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року отримували 2061,1 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис., у квітні 4033,8 тис., у травні - 1511,7 тис.

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За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 15,6% і становив 116,4 грн.

У січні-червні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2339,8 тис. домогосподарств, що на 38,2% менше, ніж у січні-квітні 2018 року. За цей час призначено субсидії 2803,3 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 38,4%.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%. Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що монетизація субсидій - це не експеримент і практика буде продовжена. За його словами, на черзі - монетизувати пільги.