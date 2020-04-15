ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області зафіксована перша смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 20:04
У Харківській області зафіксована перша смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від вірусу померла мешканка села Високопілля, яка продавала в місцевій церкві свічки

В Харківській області від коронавірусу померла 71-річна мешканка села Високопілля Валківського району, яка продавала в місцевій церкві свічки. Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, це перший летальний випадок в області.

"Людей, які контактували з померлою, може бути дуже багато і влада намагається встановити всіх осіб, які могли мати контакт з покійною. У таких людей візьмуть зразки для проведення тестів на коронавірус", - повідомив Кучер.

Також повідомлялося, що в Високопілля посилені поліцейські патрулі, у громадян на в'їзді в населений пункт перевіряють температуру.

За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, не можна сказати, що село повністю перекрито. Однак, на в'їзді та виїзді з населеного пункту стоять патрулі.

"Весь транспорт по можливості направляється в об'їзд села. Якщо автомобіль має намір проїхати село транзитом, то водіям рекомендується проїжджати населений пункт без зупинок", - повідомив Пастух.

Нагадаємо, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нових випадків інфікування та 10 смертей від COVID-19.

Індія надасть Україні 30 тис. таблеток гідроксіхлорохіну для боротьби з COVID-19 Меркель представила концепцію виходу Німеччини з режиму ізоляції
Новини України ХарківКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся