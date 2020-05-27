В Україні збільшилися кібератаки на органи влади

В Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади. У період з 20 по 26 травня зафіксовано збільшення підозрілих подій майже в 12 разів.

Про це повідомили в пресс-службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Наголошується, що за цей період всього було виявлено 107 566 підозрілих подій.

"Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (59%), спроб мережевого сканування (35%), виявлення мережевого трояна (2%) і спроб отримання прав адміністратора (2%)", - повідомили в Держспецзв'язку.

При цьому система захисту заблокувала 4705 різних атак, що на 24% менше, ніж на попередньому тижні. Більшість (98%) - це атаки прикладного рівня. Крім цього було виявлено 13 DDoS-атак, більшість з яких на сайти Офісу президента.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA в цей період зареєструвала і обробила 3377 киберинцидентов, що на 10% більше, ніж на попередньому тижні. Переважна більшість оброблених інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується поширення ШПЗ (93% від загальної кількості) і фішингу (4%)", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку закликали у разі кібератак або підозрілих дій відразу звертатися в урядову команду реагування CERT-UA.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія використовує кібератаки, як політичний інструмент.

Також РБК-Україна писало, що у середині травня через хакерські атаки була заблокована робота сайту уповноваженого Верховної ради з прав людини.