В Україні збільшать мінімальну зарплату: в Раді з'явився текст закону

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №3963 авторства президента Володимира Зеленського щодо підвищення мінімальної зарплати в Україні. У разі прийняття мінімалку можуть підвищити до 5 тисяч гривень.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, проект пропонує збільшити мінімальну зарплату на 5,86% до 5 тисяч гривень з 1 вересня.

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та мінімальною зарплатою збільшуються видатки на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС. Його розмір становитиме 2 225 гривень (підвищення складе 5,86%).

Додаткові видатки на оплату праці у зв’язку із підвищенням розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС хочуть забезпечити завдяки економії видатків за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу".

Ця сума складе 3,5 млрд гривень. Вона виникла у зв’язку із відхиленням фактичного курсу національної валюти стосовно іноземних валют порівняно з прогнозним курсом.

Крім того, ураховуючи пропозицію підвищення мінімалки, пропонують збільшити планові податкові надходження на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб - на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 80 млн гривень.

Нагадаємо, Зеленський у четвер, 6 серпня, зареєстрував у Верховній раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати.

Як писало РБК-Україна, згідно з прийнятим минулого тижня макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, у 2023 році - до 7 176 гривень.

До цього повідомлялося, що уряд ініціює на 20-ті числа серпня позачергову сесію Верховної ради, на якій, у тому числі, планують схвалити закон про підвищення мінімалки.